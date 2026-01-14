CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı!
Son dakika haberi! CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elektrik Enerjisi Yapı Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) şirketine sabah saatlerinde rüşvet operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
