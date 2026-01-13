Son dakika: Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği! Önce İranlı mevkidaşıyla görüştü sonra Tom Barrack'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile telefonda görüşerek İran’daki son gelişmeleri ele alan Fidan, hemen ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde, İran'daki son gelişmeler ele alındı.
BİR TEMAS DAHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Ankara'da görüştü.