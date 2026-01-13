MHP Genel Merkezi'nde objektif el değiştirdi! Deklanşöre bu kez Bahçeli bastı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

TFMD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Rıza Özel ve beraberindeki üyelerden oluşan heyet, MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'yi ziyaret etti.