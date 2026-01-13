CHP'deki adaylık gerilimi büyümeye devam ediyor! Ofis hesaplaşmanın vitrini oldu | Özel her yere kendi adını yazdırdı
CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, parti içi hesaplaşmaların vitrini haline geldi. Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını kürsü arkasından kaldıran Özgür Özel, bu kez ofisin kapı isimliğine kendi adını yazdırarak güç mücadelesini bir adım daha ileri taşıdı.
CHP'de aylardır devam eden "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" tartışmalarının gölgesinde yeni bir hamle daha gündeme oturdu. CHP tarafından açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde, bu kez tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kapı isimliği değiştirildi. Ofisin ilk açıldığı dönemde, söz konusu isimlikte yalnızca "Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu" ibaresi yer alıyordu. Son yapılan değişikle İmamoğlu'nun isminin yanına "Genel Başkan Özgür Özel" yazısının da eklendiği görüldü.
RESMİNİ DE KALDIRTMIŞTI
Daha önce de ofisin tasarımında radikal kararlar almaktan çekinmeyen Özel, kürsünün arka planında yer alan İmamoğlu'nun fotoğrafını ve imzasını tamamen kaldırmış, yerine bambaşka bir görünümle Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresini ve Türk bayrağını eklettirmişti. Söz konusu değişikliklerin ardından kürsüde adeta cumhurbaşkanı adayı edasıyla uzun bir konuşma yapan Özel, partide yeni tartışmaların alevlenmesine de zemin hazırlamıştı.
TEK OTORİTE BENİM
Parti içi muhalefet ise Özel'in ofisteki söz konusu değişimlerle "Tek otorite benim" mesajı vermeye çalıştığını, nihai hedefin ise kamuoyunu kendi adaylığına hazırlamak olduğunu savunuyor. İddiaya göre Özgür Özel, İmamoğlu'nun adaylığını son ana kadar destekleyecek.
Seçim takvimi açıklandıktan sonra ise aday çıkarmak zorunda olduklarını savunacak olan Özel, "Genel başkan doğal adaydır" anlayışıyla kendisini ön plana çıkaracak. Muhalif kanadın bu bakış açısına göre Özel, aylardır düzenlediği mitingleri de bu hedef doğrultusunda gerçekleştiriliyor.
Haber: Murathan Yıldırım