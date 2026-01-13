CHP'deki adaylık gerilimi büyümeye devam ediyor! Ofis hesaplaşmanın vitrini oldu | Özel her yere kendi adını yazdırdı

CHP'de aylardır devam eden "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" tartışmalarının gölgesinde yeni bir hamle daha gündeme oturdu. CHP tarafından açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde, bu kez tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kapı isimliği değiştirildi. Ofisin ilk açıldığı dönemde, söz konusu isimlikte yalnızca "Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu" ibaresi yer alıyordu. Son yapılan değişikle İmamoğlu'nun isminin yanına "Genel Başkan Özgür Özel" yazısının da eklendiği görüldü.

Fotoğraf (takvim.com.tr) RESMİNİ DE KALDIRTMIŞTI

Daha önce de ofisin tasarımında radikal kararlar almaktan çekinmeyen Özel, kürsünün arka planında yer alan İmamoğlu'nun fotoğrafını ve imzasını tamamen kaldırmış, yerine bambaşka bir görünümle Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresini ve Türk bayrağını eklettirmişti. Söz konusu değişikliklerin ardından kürsüde adeta cumhurbaşkanı adayı edasıyla uzun bir konuşma yapan Özel, partide yeni tartışmaların alevlenmesine de zemin hazırlamıştı.