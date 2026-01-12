Uyuşturucu ve fuhuş partileri yapılan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkan ve geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve otelin işletmecisi Burak Altunbulak'ın da arasında olduğu 19 kişi tutuklandı.

2026 yılının ilk günlerinde Bebek Otel'e gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu maddeler ve çeşitli aparatlar ele geçirilmişti. Ünlü isimlerin otele farklı isimlerle kayıtlarının yapıldığı, gruplar halinde üst katlardaki VIP bölümlere çıktıkları ve uyuşturucu kullandıkları saptandı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, ayrıca otele giriş yapan müşterilerin üstünün aranmadığı, herhangi bir X-ray cihazının olmadığı, müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edildi. Tutuklanan Yıldırım savcılıktaki ifadesinde, "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" diyerek 3 maymunu oynadı. Ünlü isimlerin farklı isimlerle otele kayıt açtırılmasıyla ilgili Yıldırım, "Benim otelimde kimse bilgim olmadan başka kimlikle konaklayamaz. Bununla ilgili bir duyumum olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" savunmasında bulundu.