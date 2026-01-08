Ünlülerden 15 yaş sınırına tam destek: Sosyal medyada yeni dönem
Bakanlığın 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlaması getirecek yasal düzenleme hazırlığına Burcu Kara, Deniz Uğur ve Nefise Karatay’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerden destek yağdı.
Avustralya'nın ardından Türkiye'de de 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin bu ay sonunda TBMM'ye sunulacağını duyurdu.
Sosyal medya ile ilgili bu gelişme çocuk sahibi ünlüler tarafından destek gördü. İşte çocuk sahibi ünlülerin o açıklamaları...
BURCU KARA: BU DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR
"Bence bu düzenlemeye ihtiyaç var. Çünkü anne-babalar olarak biz çocuklarımızı takip etmeye çalışıyoruz ama bazen arkamızı döndüğümüzde başka bir video, tanıtım, reklam önerisi çıkabiliyor. Kendi çocuklarımla bunu yaşıyorum. Bu yüzden bu konu hayata geçirilebilirse çok mutlu olurum"
ALİŞAN: ÖZGÜRLÜK DEĞİL TEHLİKE
"Henüz duygularını tanımayı, kendini korumayı öğrenmemiş bir çocuğu sosyal medyanın acımasız dünyasına bırakmak, özgürlük değil onları tehlikenin içine atmaktır. Bu karar, çocukların ruhunu korumak için atılacak kıymetli bir adımdır. Bir baba olarak bu tasarıyı yürekten destekliyorum"
NEFİSE KARATAY: BİR SINIRLAMA OLMALI
"Bu girişimi destekliyorum. Çünkü sosyal medyada maalesef bir yaş sınırı uygulaması olmadığı için çocuklar derslerine kanalize olacaklarına birçok gereksiz bilgi öğreniyor. Bu yüzden bir sınırlama olması gerektiğine inanıyorum"
DENİZ UĞUR: ATEŞTEN BİR GÖMLEK
"Türkiye'de bu konunun gündeme gelmesi umut verici. Sosyal medya ateşten bir gömlek. Doğru ve bilinçli kullanılması gerekiyor. Diğer yandan, 15 yaş bilincinde dahi olmayan yetişkin sosyal medya kullanıcılarını da görüyoruz. Bunlara nasıl önlem alabiliriz, işte onu bilemiyorum!"