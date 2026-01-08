Ünlülerden 15 yaş sınırına tam destek: Sosyal medyada yeni dönem

Avustralya'nın ardından Türkiye'de de 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin bu ay sonunda TBMM'ye sunulacağını duyurdu. Sosyal medya ile ilgili bu gelişme çocuk sahibi ünlüler tarafından destek gördü. İşte çocuk sahibi ünlülerin o açıklamaları...

BURCU KARA: BU DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR "Bence bu düzenlemeye ihtiyaç var. Çünkü anne-babalar olarak biz çocuklarımızı takip etmeye çalışıyoruz ama bazen arkamızı döndüğümüzde başka bir video, tanıtım, reklam önerisi çıkabiliyor. Kendi çocuklarımla bunu yaşıyorum. Bu yüzden bu konu hayata geçirilebilirse çok mutlu olurum"