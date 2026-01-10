Bebek Otel'e ikinci baskın! Uyuşturucu soruşturmasında Selen Görgüzel ve Can Yaman da gözaltında! | İBB firarisinin jetinde yolculuk
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam Nilüfer Batur Tokgöz ve Can Yaman gibi isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki 3 ismin İBB yolsuzluk iddianamesinin firarisi Murat Gülibrahimoğlu’nun özel jetiyle uçuş yaptığı tespit edildi. Öte yandan Bebek Otel ve Maslak Klein da aralarında olduğu mekanlara operasyon düzenlendi.
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması genişliyor. Bu kapsamda yeni isimler gözaltına alınırken daha önce operasyon düzenlenen Bebek Otel'e ve Maslak Klein isimli gece kulübüne de operasyon düzenlendi.
SELEN GÖRGÜZEL GÖZALTINDA
Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isim yarışma programında elenmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.
Görgüzel soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
LİSTEDE KİMLER VAR
Gözaltına alınan diğer isimler ise sunucu Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper.
İBB FİRARİSİNİN JETİNDE YOLCULUK YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan isimler hakkında önemli bir detaya ulaşıldı. Selen Görgüzel , Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yaptığı ortaya çıktı.
Yolcular arasında, İBB yolsuzluk iddianamesinin sanıkları Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış ve uyuşturucu fuhuş soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile Merve Eryiğit bulunuyor.
CAN YAMAN GÖZALTINDA
Öte yandan ünlü oyuncu Can Yaman'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.
BEBEK OTELE JANDARMA OPERASYONU
Ünlü isimlerin uğrak yeri olan ve uyuşturucu ve fuhuş üssüne döndüğü öne sürülen Bebek Otel'e bir operasyon daha düzenlendi.
Otel içerisinde arama yapılırken, ekiplere narkotik köpeği de destek verdi.
Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından ekipler, topladıkları bazı materyalleri delil torbalarına koyarak otelden ayrıldı.
MASLAK KLEİN'E OPERASYON
Maslak Klein Phonix adlı mekana da saat 02.30'da baskın yapıldı.
Narkotik masasıda görev yapan 100 polis eğlence mekanına eş zamanlı baskın yaptı. Bütün giriş ve çıkış noktaları kontrol altına alınan eğlence mekanında, içeride üst araması yapıldı.