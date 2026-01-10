Bebek Otel'e ikinci baskın! Uyuşturucu soruşturmasında Selen Görgüzel ve Can Yaman da gözaltında! | İBB firarisinin jetinde yolculuk

Yolcular arasında, İBB yolsuzluk iddianamesinin sanıkları Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış ve uyuşturucu fuhuş soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile Merve Eryiğit bulunuyor.

İBB FİRARİSİNİN JETİNDE YOLCULUK YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI Gözaltına alınan isimler hakkında önemli bir detaya ulaşıldı. Selen Görgüzel , Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu 'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yaptığı ortaya çıktı.

BEBEK OTELE JANDARMA OPERASYONU

Ünlü isimlerin uğrak yeri olan ve uyuşturucu ve fuhuş üssüne döndüğü öne sürülen Bebek Otel'e bir operasyon daha düzenlendi.

Otel içerisinde arama yapılırken, ekiplere narkotik köpeği de destek verdi.