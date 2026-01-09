Uyuşturucu operasyonunda Selen Görgüzel dahil 4 isme gözaltı! İBB firarisinin jetinde sır yolculuk yaptıkları ortaya çıktı

Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş operasyonunun 5. dalgasında Ceren Alper, Selen Görgüzel , Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz gözaltına alındı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel , 'Survivor' isim yarışma programına katılmış, elenmedisinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Görgüzel uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Sunucu Nilüfer Batur. (Instagram)

4 GÖZALTI

Gözaltına alınan diğer isimler, sunucu Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper bulunuyor.

İBB FİRARİSİNİN JETİNDE

Gözaltına alınan isimler hakkında önemli bir bilgiye ulaşıldı. Selen Görgüzel , Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yaptığı ortaya çıktı.

Yolcular arasında, İBB yolsuzluk iddianamesinin sanıkları Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış ve uyuşturucu fuhuş soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile Merve Eryiğit bulunuyor.