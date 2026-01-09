Susuzluğa çözüm bulmayan ASKİ Müdürü Akçay'dan halkı suçlayan skandal savunma
Ankara 2026’ya su kesintileriyle girerken, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, sorunun binalarda depo ve hidrofor olmamasından kaynaklandığını öne sürdü ve vatandaşlarla dalga geçer gibi “Bir an önce depo ve hidrofor taktırın” dedi.
Ankara'da milyonlarca vatandaş yaklaşık 4 aydır su kesintileriyle boğuşuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Ekim 2025'te "Ankara'da 5 ay boyunca su kesintisi olmayacak" açıklaması yapmıştı. ASKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamanın üzerinden henüz 2 ay bile geçmeden Ankara'da çok sayıda ilçe güne susuzlukla uyandı. Geçtiğimiz gün Çankaya ve Sincan ilçelerine ait çok sayıda mahalle su kesintisiyle karşılaşırken, dün ise Yenimahalle, Keçiören, Çankaya ve Mamak ilçelerindeki onlarca mahallede su kesintisi yapıldı. Ankaralılar 2026 yılına bidonlarla çeşme kuyruklarında girdi. Vatandaşlar su kesintilerine tepki gösterirken, belediyeden yapılan halkı oyalamaya yönelik açıklamalar, öfkeyi daha da artırıyor.
'DEPO VE HİDROFOR TAKTIRIN'
Kesintilere ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından yapılan son açıklamalarda gerekçe olarak "su kaynaklarını koruma" ve "kuraklık" öne sürülürken, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay'dan skandal nitelikte bir açıklama geldi. Akçay, musluklarından su akmayan binlerce abonenin şikâyetlerine ilişkin sorunun belediyenin yetersizliğinden değil, vatandaşın binasında depo ve hidrofor olmamasından kaynaklandığını öne sürdü. Sabah'tan Sena Uyaner'in haberine göre, adeta vatandaşla dalga geçen Akçay, Ankaralılara "Bir an önce depo ve hidrofor taktırın" önerisinde bulundu. Aslan'ın açıklaması tepki çekti.
KURAKLIK DEĞİL, İHMAL
Kesikköprü hattında gerekli bakım ve tadilatların zamanında yapılmaması, eylül ve ekim aylarında yaşanan kesintilerin ana nedeni oldu. Çamlıdere Barajı'nda debi artışına uygun pompa sistemlerinin kurulmaması ise bugünkü kesintileri kaçınılmaz hale getirdi. Bu durum ASKİ'nin "Kesintiler su kaynaklarını korumak için uygulanıyor" açıklamalarıyla çelişirken, su kesintileriyle ilgili şikâyetlerini sosyal medyadan dile getiren başkentliler, "Eğer sorun kuraklık değilse, neden aylarca gerekli altyapı önlemleri alınmadı?", "5 ay kesinti olmayacak vaadi hangi gerekçeyle sunuldu?" diye sordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kente su getirme yetkisinin DSİ'de olduğuna yönelik açıklamalarına ise DSİ'den yalanlama geldi. Açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ve sorumluluğun ABB'ye bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nde olduğu belirtildi.