Susuzluğa çözüm bulmayan ASKİ Müdürü Akçay'dan halkı suçlayan skandal savunma

Ankara'da milyonlarca vatandaş yaklaşık 4 aydır su kesintileriyle boğuşuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Ekim 2025'te "Ankara'da 5 ay boyunca su kesintisi olmayacak" açıklaması yapmıştı. ASKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamanın üzerinden henüz 2 ay bile geçmeden Ankara'da çok sayıda ilçe güne susuzlukla uyandı. Geçtiğimiz gün Çankaya ve Sincan ilçelerine ait çok sayıda mahalle su kesintisiyle karşılaşırken, dün ise Yenimahalle, Keçiören, Çankaya ve Mamak ilçelerindeki onlarca mahallede su kesintisi yapıldı. Ankaralılar 2026 yılına bidonlarla çeşme kuyruklarında girdi. Vatandaşlar su kesintilerine tepki gösterirken, belediyeden yapılan halkı oyalamaya yönelik açıklamalar, öfkeyi daha da artırıyor.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan AKÇAY (www.aski.gov.tr) 'DEPO VE HİDROFOR TAKTIRIN' Kesintilere ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından yapılan son açıklamalarda gerekçe olarak "su kaynaklarını koruma" ve "kuraklık" öne sürülürken, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay'dan skandal nitelikte bir açıklama geldi. Akçay, musluklarından su akmayan binlerce abonenin şikâyetlerine ilişkin sorunun belediyenin yetersizliğinden değil, vatandaşın binasında depo ve hidrofor olmamasından kaynaklandığını öne sürdü. Sabah'tan Sena Uyaner'in haberine göre, adeta vatandaşla dalga geçen Akçay, Ankaralılara "Bir an önce depo ve hidrofor taktırın" önerisinde bulundu. Aslan'ın açıklaması tepki çekti.