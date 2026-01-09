İstanbul Barosu'na terör davasında İbrahim Kaboğlu ve 10 üye hakkında mahkeme kararını verdi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, farklı şehirlerin baro başkanları ile yöneticilerinin hazır bulunduğu duruşmada, 83 ülkenin hukukçularını temsilen 30 baro ile 17 uluslararası hukuk birliğinin baro başkanı ve yöneticileri de gözlemci olarak yer aldı.

İbrahim Kaboğlu (Takvim.com.tr)

Duruşmaya Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, eski HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, eski CHP Milletvekili Süleyman Çelebi ile eski Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli izleyici olarak katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İbrahim Kaboğlu, Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar'ın beraatlerine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Kaboğlu, haklılıklarının İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla tescil edildiğini söyledi.

Kaboğlu, "Biz İstanbul Barosu olarak Ekim 2024'ten başlayarak bugüne kadar hep hukuk dedik. Aslında seçilmemizden sonra karşılaştığımız davalar zinciri de hukuku etkili kılma çabamıza karşı verilen bir yanıttı. Bugün burada, Silivri hapishanesinin duruşma salonunda hukuk ortaya çıktı. Hukukun ne olduğu geç de olsa kaydedildi." diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, haklarında "PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma yürütülen ve kamu davasında yargılanırken Suriye'de güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'e yönelik İstanbul Barosuna ait sosyal medya hesabından açıklama yapılması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

Sanıklar hakkında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden soruşturma izni talep edildiği kaydedilen iddianamede, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma için izin verildiği belirtilmişti.

İddianamede, sanıkların yaptıkları açıklamayla, terör örgütü mensupları Daştan ve Bilgin'i gazeteci olarak nitelendirip, terörle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen adı geçen terör örgütü üyelerine yönelik faaliyeti savaş suçu olarak değerlendirdikleri, soruşturmaya konu basın açıklamasının, örgütün nihai amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçsel olarak meşru gösterme ve yayma amacı taşıdığı değerlendirilmişti.

Öldürülen terör örgütü mensuplarından "çatışma bölgesinde hedef alınan gazeteci" olarak bahsedilmesinin örgüt üyeliğini özendirici mahiyette olduğu belirtilen iddianamede, "Bu itibarla terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemleri meşru gösterilerek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasının yapıldığı, bu şekilde sanıkların üzerlerine atılı 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapma' suçunu işledikleri"ne ilişkin ifadelere yer verilmişti.

İddianamede, Baronun resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili, "Toplumun genelini ilgilendiren ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen terörle mücadeleyle ilgili olarak devletin kurum ile organları tarafından, terör örgütü mensubu olan ancak gazeteci olarak lanse edilen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin isimli terör örgütü üyelerine karşı savaş suçu işlendiği yönünde ülkenin iç, dış güvenliği ve kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya, devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalışıldığına" yönelik değerlendirmede bulunulmuştu.