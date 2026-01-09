CHP'li ABB'nin konser vurgunu davasındaki tahliyelere savcılık itiraz etti!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük davasında, 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı dosyada tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

MİLYONLUK VURGUN SAYIŞTAY RAPORUNDA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021–2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik harcamaların kamu zararına yol açtığı iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan raporlar dosyaya girdi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimi ve bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.