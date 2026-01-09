CHP Ankara'yı susuzluğa mahkum etti! ASKİ Müdürü Akçay halkı suçladı: Depo ve hidrofor taktırın

Kesikköprü hattında gerekli bakım ve tadilatların zamanında yapılmaması, eylül ve ekim aylarında yaşanan kesintilerin ana nedeni oldu. Çamlıdere Barajı'nda debi artışına uygun pompa sistemlerinin kurulmaması ise bugünkü kesintileri kaçınılmaz hale getirdi.

Mansur Yavaş (AA)

Bu durum ASKİ'nin "Kesintiler su kaynaklarını korumak için uygulanıyor" açıklamalarıyla çelişirken, su kesintileriyle ilgili şikâyetlerini sosyal medyadan dile getiren başkentliler, "Eğer sorun kuraklık değilse, neden aylarca gerekli altyapı önlemleri alınmadı?", "5 ay kesinti olmayacak vaadi hangi gerekçeyle sunuldu?" diye sordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kente su getirme yetkisinin DSİ'de olduğuna yönelik açıklamalarına ise DSİ'den yalanlama geldi. Açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ve sorumluluğun ABB'ye bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nde olduğu belirtildi.