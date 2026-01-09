Bebek Otel’in şifreleri çözülüyor! X ray ve arama olmadan VIP odalarda uyuşturucu servisi

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bebek Otel'de kayıt alınmadan oda açtırıldığı tespit edildi. Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği belirlendi.

Bebek Otel (takvim.com.tr)

X-RAY VE ARAMA YOK

Odalarda kalan müşterilerin de gruplar halinde üst katlardaki VIP bölümlere çıktıkları ve uyuşturucu kullandıkları saptandı. Ayrıca otele giriş yapan müşterilerin üstünün aranmadığı herhangi bir x-ray cihazının da olmadığı, herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edildi. Geçtiğimiz günkü 26 kişiye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan 19 şüpheli arasında yer alan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım gibi kendisi de tutuklanan Bebek Otel'in işletme müdürü Arif Altunbulak ifadesinde, "Otelde uyuşturucunun kullanıldığını bilmiyorum. Bu uyuşturucunun otele nasıl girdiğine dair bilgim yoktur. Ancak otelde x-ray cihazı bulunmamaktadır. Gelen kişilerin üzerini aramadığımız için içeri girmiş olabilirler" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER VARDI

Emniyet güçlerinin, geçtiğimiz 28 Aralık gecesi otele yaptığı baskından yarım saat önce aralarında ünlü işadamları, sanat ve spor camiasının tanınmış simalarının otelden ayrıldıkları tespit edildi. İşletme müdürü Altunbulak bu durumu da ifadesinde şöyle aktardı: "Aramadan önce sanat, iş ve spor camiasının önemli isimleri 00.00 - 00.30 arasında ayrıldılar. Bazıları tekneyle ayrıldı. Ayrılanlarla ilgili kamera kayıtlar mevcuttur. Bu kişilerin aramadan 45 dakika önce nasıl ayrıldıklarını ben de bilmiyorum. Kendileriyle herhangi bir şekilde iletişimim olmamıştır."