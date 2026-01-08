Başkan Erdoğan Külliye'de Malezya Başbakanı Enver ve eşini kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i ve eşini kabul etti.
BASINA KAPALI GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
KABULDE EŞLER DE YER ALDI
Kabulde, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver'in eşi Wan Azizah İsmail de yer aldı.