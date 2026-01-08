PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Külliye'de Malezya Başbakanı Enver ve eşini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i ve eşini kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

KABULDE EŞLER DE YER ALDI

Kabulde, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver'in eşi Wan Azizah İsmail de yer aldı.

