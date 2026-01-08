Başkan Erdoğan Külliye'de Malezya Başbakanı Enver ve eşini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.







KABULDE EŞLER DE YER ALDI



Kabulde, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver'in eşi Wan Azizah İsmail de yer aldı.