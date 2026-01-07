Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Malezya Başbakanı ile görüştü!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamed Hasan ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci toplantısına katılmak için Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamed Hasan ile bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE ORTAK BASIN TOPLANTISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Malezya ile 10 milyar dolar hedefi açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi bu hedefe taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.
İki ülke arasında 7 anlaşma imzalanırken Malezya Başbakanı Enver İbrahim ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Malezya Başbakanı, "Erdoğan İslam dünyasının lideri." dedi.