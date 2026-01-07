Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul edecek! Hangi konular masada? "Gazze Gücü" meselesi
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Bu kapsamda Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı düzenlenecek. İki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak. Başkan Erdoğan ve İbrahim'in ikili görüşmesinde başta Gazze olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırılacak. Öte yandan "Gazze Gücü" meselesinin de ele alınacağı değerlendiriliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.
Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail'i Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.
ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Başkan Erdoğan ve Enver İbrahim'in katılımıyla Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülüyor.
HANGİ KONULAR MASADA?
Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir. Gazze'deki son durum kapsamlıca masaya yatırılacak.
Gazze'de oluşturulması planlanan barış gücünün de konuşulması bekleniyor.
TÜRKİYE 'GAZZE GÜCÜ'NDE YER ALMAYA HAZIR
Erdoğan, geride bıraktığımız gün ABD basınına verdiği demeçte "Gazze'de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün başarı şansı, sahada meşruiyeti olan aktörlerin içinde yer almasına bağlıdır" demişti.
Türkiye'nin Gazze Gücü'nde yer almaya hazır olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye dahil Şarm el Şeyh Deklarasyonu'na taraf olan ülkelerin bu süreçteki en meşru aktörler olduğunun bilinmesi gerekir. Takdir edersiniz ki Türkiye'nin olmadığı bir mekanizmanın, Filistin halkının güvenini kazanması bu anlamda zordur" açıklamasında bulunmuştu.
Malezya da daha önce Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır olduğunu ilan etmişti.
GAZZE, SUDAN, YEMEN... PEŞ PEŞE DİPLOMATİK TEMASLAR
Başkan Erdoğan son günlerde özellikle Gazze, Sudan ve Yemen konu başlıklarında diplomatik temaslar yürütüyor.
Erdoğan, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin Somali ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Erdoğan, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin Yemen'de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu aktardı. Erdoğan, Gazze'de insani durumun kış mevsimiyle birlikte ağırlaştığını, Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için çalışmayı sürdürdüğünü kaydetti.
Erdoğan, Selman'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile görüştü. Türkiye'nin Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini vurguladı. Erdoğan ayrıca, Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.