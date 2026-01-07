Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. AK Parti'nin 11 milyon 543 bin 301 üyesi olduğunu belirten Başkan bu alanda ikinci sıradaki CHP ile aralarındaki farkın 9.6 milyondan fazla olduğunu ifade etti.
Başkan RecepTayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndan konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
2026 yılının bu ilk toplantısında siz değerli dava arkadaşlarımla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.
Hangi ünvanda olursak olalım milletin hizmetkarıyız. Biz bu ülkeye sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor, 86 milyonun tamamı için çarpıyor.
Mazisi ortak istikbali ortak aynı şekilde hayali ve hedefi ortak büyük bir ailenin fertleriyiz.
AK PARTİ İLK SIRADA
Geçen hafta biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel verileri açıkladı. Buna göre AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da yerini korudu.
CHP'YE FARK ATTIK
İkinci sıradaki ana muhalefete yine fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı 9.6 milyondan fazladır.
23 YILDA GECE GÜNDÜZ DEMEDEN MİLLETİMİZ İÇİN TER DÖKTÜK
Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz. Geride bıraktığımız 2025 yılında son 23 yılda gece gündüz demeden milletimiz için ter döktük.
CHP'nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekasını umursamayacak biz işimize bakacağız.
2026 senesinin siz milletvekillerimizle birlikte tüm teşkilatımız tüm milletimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum.
MİLLETİMİZİN BAŞINI YERE EĞDİRMEDİK
İçeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya rağmen, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik.
2026 yılı ülkemiz için unutmayın bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı reform programımızı hayata geçireceğiz.