Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan RecepTayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndan konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2026 yılının bu ilk toplantısında siz değerli dava arkadaşlarımla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.



Hangi ünvanda olursak olalım milletin hizmetkarıyız. Biz bu ülkeye sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor, 86 milyonun tamamı için çarpıyor.

Mazisi ortak istikbali ortak aynı şekilde hayali ve hedefi ortak büyük bir ailenin fertleriyiz.

AK PARTİ İLK SIRADA



Geçen hafta biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel verileri açıkladı. Buna göre AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da yerini korudu.