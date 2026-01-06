Başkan Erdoğan "Genç İstihdam Hamlesi'ni açıklayacak! Milyonlara devlet eli... Emeklilikte yeni dönem

Aldıkları eğitimin piyasanın talepleriyle uyuşmaması (beceri uyuşmazlığı) diplomalı işsizleri körüklüyor. Uzun süre iş arama süreçleri umutsuzluğa sürüklüyor. Özellikle büyük şehirlerde, asgari ücret veya başlangıç seviyesi maaşların barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalınca, gençler aile evinde kalmayı " rasyonel" görüyor. Milyonlarca ev gencinin üretim potansiyelinden yararlanılamaması, ekonomik büyümeye ve kamu maliyesine negatif etki yapıyor. Ülkenin toplam ekonomik üretiminin (GSYİH) daha düşük kalmasına neden olur. Büyüme yavaşlarken, vergi sistemine katkıda bulunamayan milyonlarca genç, sosyal yardımlara daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Fotoğraf (AA)

NELER YAPILACAK?



İş gücü piyasası araştırması kapsamında ihtiyaçların tamamı yıllık olarak çıkarılacak. Açık iş araştırmaları da yapılacak sahada, hangi alanda ne kadar açık iş olduğu tespit edilerek sisteme dahil edilecek.

İş ve meslek danışmanlığı hizmeti öncelikli olmak üzere İŞKUR hizmetleri sunulacak. İşsizlerin veya atıl işgücündeki gençlerin istihdama katılmasını kolaylaştıran programlar devreye alınacak. Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik destekleri arttırılacak. İşe alınan gençlerin sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması gibi işverene ücret destekleri (sübvansiyonlar) verilecek.

Potansiyel işgücünde bulunan bireyler iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif işgücü programlarına dahil edilecek, profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkânlarıyla işgücüne katılımları artırılacak.

Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif işgücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek.

Mevcut becerileri iş piyasasında geçerliliğini yitirmiş veya aranan niteliklere sahip olmayan kişilere yönelik, yeniden kısa süreli ve yoğun eğitim programları uygulanacak. Örneğin, dijital pazarlama, yazılım kodlama, veri analizi gibi geleceğin mesleklerine yönelik kurslara odaklanılacak.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme programlarından istihdam önceliklendirilmesi için kaynak tahsis edilecek.