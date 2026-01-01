DEAS'a yönelik operasyonlar sürüyor! Hainler bir bir ele geçiriliyor

Terör örgütü DEAŞ'ya yönelik yurt çapında büyük bir operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Baskınlarda 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını vurguladı. Yerlikaya, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar, karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir" ifadesini kullandı.

İstanbul'da ise 3 polisin şehit olduğu operasyonla ilgili sosyal medyada örgütü propagandası yapan 28 kişiyle örgütte faaliyet gösterdiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.