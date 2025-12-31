Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurtdışına çıkış harcı, Özel İletişim Vergisi, maktu ÖTV'de yeni fiyatlar
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre; yurtdışına çıkış harcı bin 250 TL, Özel İletişim Vergisi ise 700 TL oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 arttı, benzinde 1,16 TL, motorinde 1,08 TL artış oldu.