AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Gazze vurgulu yeni yıl mesajı: Cumhurbaşkanımız her platformda gündemde tuttu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , yeni yıl mesajında Gazze vurgusu yaptı. BAŞKAN ERDOĞAN HER PLATFORMDA GÜNDEMDE TUTTU Gazze'nin her türlü değerlendirmenin ötesinde bir insanlık acısı olduğunu söyleyen Çelik, "Cumhurbaşkanımız "insanlık ittifakı"nın en güçlü sesi olarak Gazze'yi her platformda gündemde tuttu" dedi.









"YENİ YIL GAZZE'YE UMUT GETİRSİN"



Ömer Çelik'in paylaşımında öne çıkanlar şu şekilde:



Bu sene insanlık için en ağır ve acı olay Gazze olmaya devam etti. Her senenin bir muhasebesi var kuşkusuz. Ama Gazze her türlü değerlendirmenin ötesinde bir insanlık acısıdır.

Cumhurbaşkanımız "insanlık ittifakı"nın en güçlü sesi olarak Gazze'yi her platformda gündemde tuttu.

Önümüzdeki sene Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun.



Gazze, insanlık demektir.



Yeni yıl Gazze'ye umut getirsin.