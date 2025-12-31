AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Gazze vurgulu yeni yıl mesajı: Cumhurbaşkanımız her platformda gündemde tuttu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2026'nın Gazze için iyi günlerin başlangıcı olmasını istedi. "Gazze, insanlık demektir" diyen Çelik, "Cumhurbaşkanımız “insanlık ittifakı”nın en güçlü sesi olarak Gazze’yi her platformda gündemde tuttu" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 diplomasinin ana odağında Gazze yer aldı. 17 ülkeye 22 ziyarette bulunan Erdoğan, başta BM Genel Kurulu olmak üzere her platformda İsrail'in soykırımını anlattı. Gazze'de ateşkese giden sürecin inşasına katkı sundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni yıl mesajında Gazze vurgusu yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN HER PLATFORMDA GÜNDEMDE TUTTU
Gazze'nin her türlü değerlendirmenin ötesinde bir insanlık acısı olduğunu söyleyen Çelik,"Cumhurbaşkanımız "insanlık ittifakı"nın en güçlü sesi olarak Gazze'yi her platformda gündemde tuttu" dedi.
"YENİ YIL GAZZE'YE UMUT GETİRSİN"
Ömer Çelik'in paylaşımında öne çıkanlar şu şekilde:
Bu sene insanlık için en ağır ve acı olay Gazze olmaya devam etti. Her senenin bir muhasebesi var kuşkusuz. Ama Gazze her türlü değerlendirmenin ötesinde bir insanlık acısıdır.
Önümüzdeki sene Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun.
Gazze, insanlık demektir.
Yeni yıl Gazze'ye umut getirsin.
HAKİKAT İÇİN HAKİKİ DURUŞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 diplomasinin ana odağında Gazze yer aldı. 17 ülkeye 22 ziyarette bulunan Erdoğan, başta BM Genel Kurulu olmak üzere her platformda İsrail'in soykırımını anlattı.
Erdoğan'ın yoğun çabaları, Gazze'de ateşkese giden sürecin inşasına katkı sundu.