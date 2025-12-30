DEAŞ üzerinden yürütülen algı operasyonu çöktü! DMM'den iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son dönemde kamuoyunda dolaşıma sokulan ve Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, özellikle DEAŞ terör örgütüne yönelik mücadelede devletin tutumunu çarpıtan söylemlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, bu iddiaların toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan bilinçli bir dezenformasyon faaliyeti olduğu belirtildi ve Türkiye'nin terörle mücadelesini hem yurt içinde hem de uluslararası alanda kararlılıkla sürdürdüğünün altı çizildi.

DMM'DEN DEAŞ İDDİALARINA YANIT

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizde DEAŞ'lı teröristlere göz yumulduğu ve yeterli mücadele edilmediği şeklinde ortaya atılan iddialar, gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür.

Türkiye, DEAŞ terör örgütüyle mücadelede; yurt içinde, sınır ötesinde ve uluslararası alanda en etkili ve kararlı mücadeleyi yürüten ülkelerin başında gelmektedir. Bu kapsamda güvenlik kuvvetlerimiz tarafından aralıksız şekilde sürdürülen operasyonlarla çok sayıda DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Örgütün propaganda faaliyetleri ile mali ve lojistik yapılanmalarına yönelik çalışmalar da ilgili birimlerimizce etkin ve kesintisiz biçimde sürdürülmektedir.

Ülkemiz, ulusal güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütleri ve illegal yapılarla mücadelesini hiçbir ayrım gözetmeksizin, kararlılıkla ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir.

Vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi, toplumda güvensizlik ortamı oluşturmayı ve devlet kurumlarını yıpratmayı amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.