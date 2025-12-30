PODCAST CANLI YAYIN

DEAŞ üzerinden yürütülen algı operasyonu çöktü! DMM'den iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’nin DEAŞ’la mücadelede yetersiz kaldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, bu söylemlerin kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bilinçli bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu vurgulanarak, Türkiye’nin terörle mücadelesini yurt içinde ve dışında kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
DEAŞ üzerinden yürütülen algı operasyonu çöktü! DMM'den iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son dönemde kamuoyunda dolaşıma sokulan ve Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, özellikle DEAŞ terör örgütüne yönelik mücadelede devletin tutumunu çarpıtan söylemlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, bu iddiaların toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan bilinçli bir dezenformasyon faaliyeti olduğu belirtildi ve Türkiye'nin terörle mücadelesini hem yurt içinde hem de uluslararası alanda kararlılıkla sürdürdüğünün altı çizildi.

DEAŞ operasyonunda çarpıcı detaylar: Hedef Türkiyeydi! Ölüm çantası ele geçirildiDEAŞ operasyonunda çarpıcı detaylar: Hedef Türkiyeydi! Ölüm çantası ele geçirildi

DMM'DEN DEAŞ İDDİALARINA YANIT

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizde DEAŞ'lı teröristlere göz yumulduğu ve yeterli mücadele edilmediği şeklinde ortaya atılan iddialar, gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür.

Türkiye, DEAŞ terör örgütüyle mücadelede; yurt içinde, sınır ötesinde ve uluslararası alanda en etkili ve kararlı mücadeleyi yürüten ülkelerin başında gelmektedir. Bu kapsamda güvenlik kuvvetlerimiz tarafından aralıksız şekilde sürdürülen operasyonlarla çok sayıda DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Örgütün propaganda faaliyetleri ile mali ve lojistik yapılanmalarına yönelik çalışmalar da ilgili birimlerimizce etkin ve kesintisiz biçimde sürdürülmektedir.

Yalovadaki DEAŞ operasyonuyla ilgili provokatif paylaşım yapan 16 şüpheli yakalandıYalovadaki DEAŞ operasyonuyla ilgili provokatif paylaşım yapan 16 şüpheli yakalandı
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili provokatif paylaşım yapan 16 şüpheli yakalandı

Ülkemiz, ulusal güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütleri ve illegal yapılarla mücadelesini hiçbir ayrım gözetmeksizin, kararlılıkla ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir.

Vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi, toplumda güvensizlik ortamı oluşturmayı ve devlet kurumlarını yıpratmayı amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mehmet Akif Ersoy'un yeniden ifadesi alınacak! Etkin pişmanlıktan mı faydalanacak?
Öcalan'dan muğlak 'Suriye' çağrısı! SDG'ye daha da ayak direttirecek açıklama: "Halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği model..."
D&R E-TİCARET
Terörsüz Türkiye'ye tarihi ve ilmi altyapı! Mütefekkir Sadık Albayrak 'Son Devir Osmalı Uleması’nda belgeledi: Kavaid-i Lisan-i Kürdi
Obama-Clinton yapımı DEAŞ İsrail için sahaya sürüldü! Nihai hedef Terörsüz Türkiye: SDG'nin El Hol'den saldığı kalleşler Yalova'dan çıktı
Şehitlere veda: Yalova'da tören düzenlendi... İlker Pehlivan karanfillerle uğurlandı
İdefix
Emekliye ocakta 19 bin TL taban maaş: SSK, BAĞ-KUR'luya yüzde 12.42 enflasyon zam hesabı geldi
TOKİ 500 bin sosyal konut kurasında 2. gün: Şırnak'ta hak sahipleri belli oluyor
Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadeleri ortaya çıktı... Olay Mehmet Akif Ersoy iddiası: Beni dörtlü ilişkiye davet etti
Florya açıklarında panik! Tankerlerden "acil durum" çağrısı geldi Bakanlık açıkladı: Mürettebatın durumu nasıl?
Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay'dan Gazze’ye destek: Gazze’ye ulaşan her bir koli bir umut mesajıdır!
Fenerbahçe'ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık
Müge Anlı'da çifte cinayet itirafı | "Ercan çocuğumu öldürüp cenazesini İskenderun'a attı"
Galatasaray'dan Inter'e Hakan teklifi! İşte o rakam
DEAŞ operasyonunda çarpıcı detaylar: Hedef Türkiye'ydi! "Ölüm çantası" ele geçirildi
Güllü'nün oğlu Tuğberk yalanladı eski patronu Şahin Özer yanıt verdi!
Son dakika! 21 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Türkiye’ye geliyor
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri! 50 bin 427 personel görev yapacak... 8 ilçeye ağır tonajlı girişi yasaklandı