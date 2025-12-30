PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerinin ailelerine başsağlığı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderek taziye dileklerini iletti.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerinin ailelerine başsağlığı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderek taziye dileklerini iletti.

Başkan Erdoğandan Yalova şehitlerine taziye! DEAŞla tavizsiz mücadele mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecekBaşkan Erdoğandan Yalova şehitlerine taziye! DEAŞla tavizsiz mücadele mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Öcalan'dan muğlak 'Suriye' çağrısı! SDG'ye daha da ayak direttirecek açıklama: "Halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği model..."
Son dakika! 21 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı
D&R E-TİCARET
Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadeleri ortaya çıktı... Olay Mehmet Akif Ersoy iddiası: 2 kadınla yatakta gördüm
Şehitlere veda: Yalova'da tören düzenlendi
Galatasaray'dan Inter'e Hakan teklifi! İşte o rakam
İdefix
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Türkiye’ye geliyor
Fenerbahçe'ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri! 50 bin 427 personel görev yapacak... 8 ilçeye ağır tonajlı girişi yasaklandı
Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı! Bu ilk değil...
Uyuşturucu soruşturması moda dünyasına sıçradı! 2 ünlü isim gözaltına alındı
Trabzonspor'da Ahmed Kutucu ısrarı
TOKİ 500 bin sosyal konut kurasında 2. gün: Şırnak'ta hak sahipleri belli oluyor
TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...
Trump’tan Başkan Erdoğan mesajı: Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı | İsrail'in F-35 kabusu
Hesaplı emeklilik için yarın son gün: 1 Ocak'ta yüzde 79'u bulan fark olacak...
Fırtına ve sağanak bastıracak: Meteoroloji sarı kodla uyardı! Yeni sistemle İstanbul'a kar geliyor
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı: İşte o isimler...
CHP'li Kuşadası Belediyesi işçilere Noel Baba kostümü giydirdi!