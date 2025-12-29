Baykar imzası! KIZILELMA’lar tarihe geçti!

KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu yaptı. Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı Bayraktar KIZILELMA prototipi aynı anda gökyüzünde görev icra etti. Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla kol uçuşu yaptı. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdi

HAVA DEVRİYESİ GÖREVİ

Bayraktar KIZILELMA prototipleri, filo otonomisi yazılımları eşliğinde belirlenen rotada devriye uçuşu gerçekleştirdi. Böylece hava savunma görevlerinin milli insansız savaş uçağı tarafından filo halinde yapılabilirliği doğrulandı.