Başkan Erdoğan'ın evine konuk olduğu depremzede aile konuştu! "Devletin zirvesini yeni yuvamda ağırladım"
Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evlerinde ağırladığı Ömer ve Esra Nur Karakuş çifti, yaşadıkları duyguyu paylaştı. Ömer Karakuş, “Devletin en üst makamlarını evimde görmek tarif edilemez bir gurur, bu mutluluk bize ömür boyu yeter” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da 455 bininci afet konutlarının teslim töreninin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte depremzede bir aileyi ziyaret etti.
İki çocuklarıyla birlikte yeni yuvalarına kavuşan Ömer ve Esra Nur Karakuş çifti, yaşadıkları mutluluğu anlattı.
5 AY ÖNCE TAŞINDI
Asrın felaketine Hatay'ın 600 Konutlar Sitesinde yakalanan ve binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve ailesini kurtaran Ömer Karakuş, aynı sitede ağabeyiyle 2 yeğenini kaybetmenin acısını yaşadı. TOKİ'nin depremden sonra zaman kaybetmeden yapıp bitirdiği 600 Konutlar Sitesi kurasında yine ev sahibi olmaya hak kazanan Ömer Karakuş'un yıkılan eviyle aynı yerde aynı 1. katta olması mutluluğunu ikiye katladı. Karakuş ailesi yaklaşık 5 ay önce yeni yuvalarına taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün TOKİ'nin Hatay'da yaptığı konutları hak sahiplerine teslim etme törenine katıldıktan sonra kahve içmek için MHP lideri Devlet Bahçeli'yle birlikte Karakuş çiftinin evine misafir oldu. Karakuş çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Müze Müdürlüğünde güvenlik amiri olan Ömer Karakuş (35), "Devletin zirvesini evimde ağırladığım için çok mutluyum. İki hayalim vardı birincisi yıkılan evimin yeniden yapılması ikincisi Cumhurbaşkanımızla tanışmak. Rabbim iki hayalimi de kavuşmamı nasip etti" dedi.
'ÜÇÜNCÜ ÇOCUK SÖZÜ VERDİK'
Ömer Karakuş, "Kapıyı açtım, bir anda Cumhurbaşkanıyla karşılaştım. Elini öptüm, arkasından Devlet Bahçeli'yi görünce heyecanım daha da arttı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da gelmişti. Devletin zirvesini evimde ağırladım. Sanki karşımda Cumhurbaşkanı değil de bir aile büyüğüm vardı. Çok sıcak ve samimiydi. Bize kaç çocuğumuz olduğunu sordu. 2 evladımız olduğunu öğrenince 'Bu yeni eve bir çocuk daha yakışır' dedi. Cumhurbaşkanımıza çocuk sözü verdik" dedi.
'YAPARSA REİS YAPAR'
Depremin ilk dakikalarında beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenlerini hiç yitirmediklerini söyleyen Ömer Karakuş, "İçimden 'Eğer yaparsa Reis yapar' diyordum. Rabbime şükürler olsun sağlam evimize kavuştuk. Biz böyle bir ev yapmayı bırak enkazını dahi kaldıramazdık. Geçtiğimiz hafta deprem oldu, dışarı bile çıkmadık. Çünkü evimiz çok sağlam ve güvenilir" diye konuşurken eşi Esra Nur Karakuş ise, "Böyle bir evi hayal etmek bile zordu. 3+1 olan yeni yuvamızda çocuklarımı büyütmenin keyfini yaşıyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın bizi yeni evimizde ziyaret etmesi daha da anlamlı oldu" ifadelerini kullandı.
'BEN VATANDAŞIMI SOKAKTA BIRAKMAM' DEDİ, BIRAKMADI
Asrın felaketinde oturdukları apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtulan Çayırcık ailesi, TOKİ tarafından Hatay'da Güldere mahallesinde yapılan yeni yuvalarına kavuştu. Hatay'ın Antakya merkez Eneslik Mahallesi'nde 5 katlı binanın son katında oturan Muhammet Ali ve Sabahat (41) Çayırcık ile çocukları Hidayet (21), Müzeyyen (18), Fatih (15) ve Ömer (9) depremde enkaz altında kaldı. Binanın en üst katta oturan aile yaralı şekilde kurtarıldı. Aile, bir süre Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'ndeki baba evinde yaşadı. TOKİ'nin yaptığı evlerin kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazanan aile, 6 ay önce yeni yuvalarına yerleşti. Kurada kendisine ev çıktığını bir yakınının telefonuyla öğrenen Muhammet Ali Çayırcık, "Cumhurbaşkanımız, 'Ben vatandaşımı sokakta bırakmam' sözü bana güven verdi. Her zaman olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız güvenimizi boşa çıkarmadı. Mahallemizde oyun parkından tutun zincir marketlere kadar her şey var" diye konuştu.
'EVİME KAVUŞTUĞUM GÜN GÖZÜME UYKU GİRMEDİ'
Hataylı depremzede Emine Alkaç (65) Mustafa Alkaç (66) çifti, yeni yuvalarında Sabah'tan Murat Karaman ve Ziya Ramoğlu'na konuştu. TOKİ tarafından Hatay'da Güldere mahallesinde yapılan konutlarına taşınan 4 çocuk annesi Emine Alkaç, "Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Evlerimizin teslim edileceğine emindik. AFAD'dan 'Kurada ev çıktı' diye mesaj geldi. Sevinçten ağlaya ağlaya evime geldim. Deprem olduğunda apartmandan dışarı bile çıkmıyoruz. Çünkü evlerimiz çok sağlam, bize güven veriyor. 30 yıl oturduğum evimde doğal gaz yoktu. Devletimin yapıp verdiği evimdeyse doğal gaz sayesinde bütün odalar sıcacık" dedi.
'O GECE HİÇ UYUMADIM'
Alkaç, "Rüyamda görebileceğim güzellikteki bir evi devletim yapıp bana verdi. Sevinçten ağlaya ağlaya yeni evimin kapılarını açtım. O gece hiç uyumadım. Sürekli devletime Cumhurbaşkanıma dua ettim. Rabbim Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Allah'ım evi olmayanlara ev nasip etsin. Deprem olduğunda dışarı bile çıkmıyorum, evimiz çok güvenli" diye konuştu. Depremin tek ilde değil 11 ilde meydana geldiğinin altını çizen Mustafa Alkaç ise, "Bu kadar büyük bir felaketin altından sadece dünya lideri Erdoğan kalkabilirdi. O da verdiği bütün sözler gibi bu sözünü de tuttu. Hatay'ımız her geçen gün daha da güzel oluyor" dedi.
UZUN ÇARŞI'DA YÜZLER GÜLÜYOR
Asrın felaketi depremlerde ağır hasar alan Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı bir taraftan restore edilirken diğer taraftan da iş yeri sahipleri 'Uzun Çarşı' adıyla inşa edilen yeni yerlerinde hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor. 400 ensanfın yer aldığı çarşıda ahşap mutfak malzemeleri ve bebek beşiği yapan 3 çocuk babası Halil İbrahim Sümer (58), "50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Tarihi çarşımızda kiracıydım. Depremde dükkan yıkılınca ne yapacağımızı şaşırdık. Ama devletimiz bizi mağdur etmedi. Yüzümüzü tekrar güldürdü" dedi. Osmanlı macunu satan bir çocuk annesi Emine Coşkuner (47) ise, "İşlerimiz iyi gidiyor. Allah başımızdan devletimizi eksik etmesin" diye konuştu.