65 ilde uyuşturucu şebekelerine ağır darbe! İşte son 1 haftanın bilançosu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 354,5 kilogram uyuşturucu madde ile 647 bin 798 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 768 şüphelinin ise yakalandığını açıkladı.
Türkiye genelinde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sadece son bir haftada 65 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yüzlerce kilo uyuşturucu madde ve yüz binlerce hap ele geçirilirken, yüzlerce şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 haftada 354,5 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi!
65 İLDE UYUŞTURUCU MADDE SATICILARINA OPERASYON
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
65 ilde UYUŞTURUCU MADDE Satıcılarına yönelik son 1 haftadır Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda;
❗354,5 Kg Uyuşturucu Madde ile
❗647 Bin 798 adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik.
❗768 şüpheliyi yakaladık.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ta
🔻1.165 ekip,
🔻2 bin 920 personel,
🔻17 hava aracı ve
🔻43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik.
Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir❗️
Emeği geçenleri tebrik ediyorum.