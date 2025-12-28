65 ilde uyuşturucu şebekelerine ağır darbe! İşte son 1 haftanın bilançosu

Türkiye genelinde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sadece son bir haftada 65 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yüzlerce kilo uyuşturucu madde ve yüz binlerce hap ele geçirilirken, yüzlerce şüpheli gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 haftada 354,5 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi! 65 İLDE UYUŞTURUCU MADDE SATICILARINA OPERASYON İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Fotoğraf: Ali Yerlikaya X hesabı ekran görüntüsü 65 ilde UYUŞTURUCU MADDE Satıcılarına yönelik son 1 haftadır Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda;

❗354,5 Kg Uyuşturucu Madde ile

❗647 Bin 798 adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik.

❗768 şüpheliyi yakaladık.