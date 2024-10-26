Zirvede Karadeniz rüzgarı! Samsunspor Kasımpaşa’yı 4-1 yendi

Karadeniz temsilcisi, Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta Olivier Ntcham ile 8 dakikada 2 penaltı kaçırdı. Ancak kırmızı beyazlı ekip pes etmedi. İkinci yarıda geri dönerek muhteşem bir final yaptı. Carlo Holse'nin 2, Soner Aydoğdu ve Flavien Tait'in golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sezon aldığı sonuçlarla adından söz ettiren ve dev takımlar arasında şampiyonluk potasında yer alan Samsunspor , zirve inadını sürdürüyor.

Olivier Ntcham 2 penaltı kaçırdı (DHA)

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Winck'in Emre Kılınç'ı düşürmesinin ardından hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 19'uncu dakikada Ntcham'ın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

27. dakikada Samsunspor bir penaltı daha kazandı. Korner sonrasında meşin yuvarlağa Opoku'nun eliyle temas etmesinin ardından hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesi sonrasında penaltıya hükmetti. 28'inci dakikada penaltıda bir kez daha topun başına geçen Ntcham'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

31. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Brekalo'nun sağdan ortasında aut çizgisine yönelen topu takip eden Winck'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Aytaç Kara, altıpastan kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

68. dakikada sağ tarafta Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Holse'nin uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

71. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner Aydoğdu, yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

77. dakikada sol taraftan Zeki Yavru'nun paslaşarak kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Holse, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

86. dakikada savunmada Opoku'nun yükselip vurmadığı top sol tarafta Dimata'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği pozisyonda altıpasın gerisinde Flavien Tait'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Gianniotis'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4