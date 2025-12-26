CHP'li Şile Belediyesi'ne operasyonda şüpheliler adliyeye sevk edildi

PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ÖRGÜT, RÜŞVET VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlenmişti.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

CHPyi yine CHPliler ele verdi! Şiledeki ikinci dalga etkin pişmanlıkla geldi: Baki Aydöner ve İmamoğlunun danışmanı listedeCHPyi yine CHPliler ele verdi! Şiledeki ikinci dalga etkin pişmanlıkla geldi: Baki Aydöner ve İmamoğlunun danışmanı listede

