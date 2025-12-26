PODCAST CANLI YAYIN

Başörtüsünü aşağılayan tutuklu Murat Övüç Tekirdağ'daki cezaevine sevk edildi

Başörtüsü takarak başörtüsünü aşağılayan bir video paylaşan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Giriş Tarihi:
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtüsü takarak video paylaşan sanal medya ünlüsü Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından geçen cumartesi günü adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'halkı kin ve tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Övüç, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Övüç, bugün saat 20.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Jandarma aracı ile getirilen Övüç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Başörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandıBaşörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

