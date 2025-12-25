Galatasaray Umut Tohumcu transferinde sona çok yakın!
Devre arası transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Umut Tohumcu transferinde önemli mesafe kat etti. Sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcu için çalışmalarını hızlandırdı.
Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki Umut Tohumcu için teknik direktör Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray cephesi transferde sona yaklaştı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK FORMÜLÜ
Hoffenheim altyapısından yetişen ve alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı formasını giyen Umut Tohumcu'nun kariyer planlamasında başlangıçta Türkiye yer almıyordu. Ancak Galatasaray'ın sunduğu proje ve teklif sonrası genç futbolcunun fikrinin değiştiği belirtildi. Çocukluktan Galatasaraylı olduğu bilinen Umut Tohumcu'nun, satın alma opsiyonlu kiralık olarak sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Umut Tohumcu, bu sezon Hoffenheim formasıyla 8 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun Alman kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
SON ADIM KALDI
Galatasaray'ın Hoffenheim ile tüm şartlarda anlaşma sağlamasının ardından, genç futbolcuya resmi imzanın attırılması bekleniyor. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması öngörülüyor.