Galatasaray Umut Tohumcu transferinde sona çok yakın!

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki Umut Tohumcu için teknik direktör Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray cephesi transferde sona yaklaştı.

Umut Tohumcu (Takvim Foto Arşiv)

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK FORMÜLÜ

Hoffenheim altyapısından yetişen ve alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı formasını giyen Umut Tohumcu'nun kariyer planlamasında başlangıçta Türkiye yer almıyordu. Ancak Galatasaray'ın sunduğu proje ve teklif sonrası genç futbolcunun fikrinin değiştiği belirtildi. Çocukluktan Galatasaraylı olduğu bilinen Umut Tohumcu'nun, satın alma opsiyonlu kiralık olarak sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.