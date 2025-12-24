İmralı heyeti dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda temsil edilen siyasi partiler sürece ilişkin tespit ve önerilerinin yer aldığı raporları Meclis Başkanlığı'na sundu. Sıra bu raporları birleştirerek ortak "Terörsüz Türkiye" raporunu hazırlamaya geldi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresi ay sonunda doluyor. Komisyon çalışmalarını bu süre içinde tamamlayamayacağı için süre uzatımına gidecek. Komisyonun bugün yapılacak toplantısında öncelikli olarak bu konu ele alınıp karara bağlanacak.

RAPOR YAZIM SÜRECİ

Komisyonda, ortak raporun çerçevesi, hazırlanma süreç ve yöntemi gibi konular netleştirilecek. Komisyon raporu üzerindeki çalışmaların önümüzdeki ocak ayı ortasına kadar tamamlanması ve Genel Kurula sunulması hedefleniyor. Raporda, sürece ilişkin özel bir yasa çıkartılması gibi önerilerin yer alması bekleniyor.