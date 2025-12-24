PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Güler'den Libya'ya taziye mesajı: "Başsağlığı ve sabırlar dileriz"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi:
Bakan Güler'den Libya'ya taziye mesajı: "Başsağlığı ve sabırlar dileriz"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler'den taziye (Sosyal medya)Bakan Güler'den taziye (Sosyal medya)


DOST VE KARDEŞ LİBYA HALKINA BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLERİZ

Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"23 Aralık'ta meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotografçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'a, Milli Savunma Bakanlığı ve şahsım adına Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

CANLI ANLATIM | Ankarada düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!CANLI ANLATIM | Ankarada düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Casper
Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu: Kokain bombası! | İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak? | İlk açıklama geldi
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: İlave süreye ihtiyaç olacak
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerindeki şifre yalıdaki havuzdan çıktı: Divine Circus!
D&R
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Falcon 50’nin özellikleri nedir? Libya heyetini taşıyordu: İşte Ankara’da düşen uçağın teknik detayları
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Eski görüntüyü yeni diye paylaştılar! Karadeniz'de vurulan gemi iddiasına DMM'den yanıt
Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı!
Şikayetler peş peşe geldi bakanlık harekete geçti! 81 ilde fenomen öğretmenler mercek altında
TAKVİM yazdı Kasım Garipoğlu'nun ozon planı suya düştü! Fenomenlerin suç maskesi sosyal medya
İstanbul’un kar hasreti bitiyor: Harita değişti, soğuk dalga kuzeyden giriş yapacak! -6 derece...
CHP'li İmamoğlu’nun göl manzaralı villasına yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı
Güllü dosyasında şok ifadeler ortaya çıktı! "Sen öldürdün" mesajı atan Sultan'ın babası konuştu
Barış Alper Yılmaz Göktürk'ten 127 milyonluk ev aldı! Yanına Osimhen'i çağırdı...
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri