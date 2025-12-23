Yenidoğan Çetesi davasında 34'üncü duruşma! Sanık sayısı arttı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 8 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

DURUŞMA SALONUNDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Duruşmanın yapıldığı salonda, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Mahkeme başkanı, Özel Birinci Hastanesi'nde usulsüz fatura kesilmesi ve SGK'nin zarara uğratılmasına ilişkin sanıklar Ali Aksu ve Gökhan Göziş hakkında hazırlanan iddianamenin bu dosyayla birleştiğini ifade etti.

Başkan ayrıca, sanıklar Hilda Keykubad, Zeki Ötünç, Dursun Eryılmaz, Hasan Basri Gök, İbrahim Oktay, Seher Çuhadar, Seranay Şenkalaycı, Songül Kaloğlu hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme", Şeyhmuş Çelik hakkında "resmi belgede sahtecilik", Cem Türker Öztürk hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve Şenay Çalıkoğlu hakkında "resmi belgede sahteciliğe yardım etme" suçu kapsamında iddianame hazırlandığı ve bu dosyayla birleştiğini söyledi.

SANIK SAYISI 63'E ÇIKTI

Birleştirilen 2 iddianamedeki sanıkların 7'sinin dava dosyasında yer aldığı, 6 sanığın eklenmesiyle davada yargılanan sanık sayısının 63'e çıktığı öğrenildi.

Duruşma sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine sanıkların seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın büyük kısmının sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi açıdan en fazla kazancın elde edilmesi olduğu iddianamede yer alıyor.