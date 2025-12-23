PODCAST CANLI YAYIN

Payco’ya yönelik soruşturmada yeni gelişme: 28 gözaltı daha

“Suç gelirlerini aklama” iddiası kapsamında Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturmada ikinci operasyon düzenlendi. Geçen hafta gerçekleştirilen ilk operasyonda 9 kişinin tutuklanmasının ardından, bu kez jandarma ekipleri tarafından 28 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik soruşturma devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyon sonucu 9 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı.

28 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 'suç gelirlerini aklama' suçuyla 28 şüpheli gözaltına alındı.

İlk aşamada hakkında işlem yapılanlarla birlikte toplam şüpheli sayısının ise 39'a ulaştığı belirtildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması

Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

MASAK VE TCMB RAPORLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmiş, tespit edilen deliller doğrultusunda birinci aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon icra edilmiş;

İLK OPERASYONDA 9 TUTUKLAMA

Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulanmış, 9 şüpheli tutuklanmış ve 2 şüpheli Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmıştır.

ÖRGÜTSEL YAPI VE YAZILIMSAL ALTYAPI DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda; örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda yürütülen soruşturma neticesinde; örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon icra edilmiştir.

İKİNCİ AŞAMA OPERASYON: 28 GÖZALTI

Bu çerçevede; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir.

Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

