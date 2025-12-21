PODCAST CANLI YAYIN

İçişleri’nden CHP'li Mansur Yavaş’a soruşturma izni! Mahkeme kararı defalarca hiçe sayıldı!

İçişleri Bakanlığı, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi’ndeki imar planı değişikliklerinde mahkeme kararlarının uygulanmadığı gerekçesiyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 belediye meclis üyesi hakkında soruşturma izni verdi.

İçişleri Bakanlığı, Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'ndeki imar planı değişikliklerine ilişkin "mahkeme kararlarını uygulamadıkları" gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma izni verdi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Ankara 11. İdare Mahkemesinin İncek Mahallesi'ndeki bazı alanlarda imar planlarına ilişkin iptal kararlarının uygulanmadığı, bunun İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi ile Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırılık teşkil ettiği ve müştekinin mağduriyetine yol açtığı gerekçesiyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve 38 belediye meclis üyesi hakkında İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istendi.

MAHKEME KARARI HİÇE SAYILDI

Bakanlığın, 10 Mart 2020 ve 11 Ocak 2021'deki belediye meclisi toplantılarında mahkeme kararına aykırı yönde oy kullandığı öne sürülen 38 belediye meclis üyesi ile Yavaş hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi.

