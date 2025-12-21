Başkan Erdoğan 2026 bütçesinin hayırlı olmasını diledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.