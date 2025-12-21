PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan 2026 bütçesinin hayırlı olmasını diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Erdoğan 2026 bütçesinin hayırlı olmasını diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımBaşkan Erdoğan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

