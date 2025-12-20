6 ilde organize suç operasyonu: 46 tutuklama

6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır jandarmalar tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında son 2 yılda 2 milyar 408 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesini engellediklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ifade etti. Operasyonlarda 46 kişi tutuklandı, 15 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

6 İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Daire Başkanlıklarımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Gaziantep'te "sahte yatırım danışmanlığı" ilanı aracılığıyla para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçerek, sahte yatırım sitelerine yönlendirip 244 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları, Diyarbakır'da baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte "sınavsız ehliyet" ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta tefecilik yaptıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcıklıklarımızca soruşturma başlatıldı." ifade etti.