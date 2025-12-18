DEM Parti'den Terörsüz Türkiye turları! CHP ile görüşmenin tarihi belli oldu
DEM Parti Terörsüz Türkiye süreci kapsamında partileri ziyaret turuna devam ediyor. DEM Parti heyetinin 22 Aralık Pazartesi günü CHP'yi ziyaret edeceği bildirildi.
CHP İLE GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLDU
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, siyasi partilere ziyaretleri kapsamında 22 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de CHP Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.