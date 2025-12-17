Uyuşturucu soruşturması derinleşti! Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'na yakalama kararı
Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.