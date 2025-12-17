PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Taşkömürü Kurumu 263 işçi alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 263 yeni çalışma arkadaşı alacaklarını duyurdu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu 263 yeni işçi alacak. Konu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bayraktar'ın paylaşımı. (Ekran görüntüsü)Bakan Bayraktar'ın paylaşımı. (Ekran görüntüsü)

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Taşkömürü Kurumumuzun gücüne güç katacak 263 yeni çalışma arkadaşımızı kadrolarımıza dahil ediyoruz. Nitelikli işçi alımına dair başvuru sürecini bugün itibari ile başlattık. Bizimle yol yürüyecek yeni arkadaşlarımızın, yerin derinliklerindeki milli servetimizi ekonomiye kazandırma mücadelemize destek olacağına yürekten inanıyorum. Aramıza katılacak mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

