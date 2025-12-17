PODCAST CANLI YAYIN

FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına 8 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

13'Ü İHRAÇ 6'SI GÖREVDE
Soruşturma kapsamında, operasyonel hat aracılığıyla oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlere ilişkin beyanların bulunduğu 19 şüpheli tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarında görevli, 13'ü ihraç, 6'sı halen görevde bulunan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Bilal Erdoğandan kirli algı operasyonuna sert tepki: Hainler topluluğu FETÖcülerdir!Bilal Erdoğandan kirli algı operasyonuna sert tepki: Hainler topluluğu FETÖcülerdir!
Bilal Erdoğan'dan kirli algı operasyonuna sert tepki: Hainler topluluğu FETÖ'cülerdir!

