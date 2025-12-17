39 ilde FETÖ operasyonu! 160 şüpheli yakalandı: 90 kişi tutuklandı
Son iki haftada 39 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında ByLock kullanımı ve örgütsel haberleşme faaliyetleri tespit edilen 160 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 90’ı tutuklanırken, 52 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır polis ekipleri tarafından devam eden operasyonlarda 160 şüpheli yakalandı.
160 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın soyal medyada yaptığı paylaşıma göre FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, FETÖ'nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren 160 şüpheli polis ekipleri tarafından yakaladı.
90 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 90'ı tutuklandı, 52 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
39 İLDE OPERASYON
Cumhuriyet Başsavcılığı ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.
TUZAKLAR BİR BİR BOZULUYOR
Bakan Yerlikaya, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." sözlerini söyledi.