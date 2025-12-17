39 ilde FETÖ operasyonu! 160 şüpheli yakalandı: 90 kişi tutuklandı

FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır polis ekipleri tarafından devam eden operasyonlarda 160 şüpheli yakalandı. 160 ŞÜPHELİ YAKALANDI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın soyal medyada yaptığı paylaşıma göre FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, FETÖ'nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren 160 şüpheli polis ekipleri tarafından yakaladı. 90 KİŞİ TUTUKLANDI Şüphelilerden 90'ı tutuklandı, 52 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ekran görüntüsü (Sosyal medya) 39 İLDE OPERASYON Cumhuriyet Başsavcılığı ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.