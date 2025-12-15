TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor! Kura takvimi nasıl işleyecek?

PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin konutluk dev projede başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu proje kapsamında vatandaşların başvurularını tamamlaması için yalnızca 1 hafta kaldı. Takvime göre başvurular 19 Aralık itibarıyla kapanacak. Sürecin ardından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimleri ise 29 Aralık’ta başlayacak ve 27 Şubat’a kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başlamıştı. Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta; Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erecek. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılacak ve 27 Şubat'a kadar sürecek.

Yüzyılın konut projesinde geri sayım

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Fotoğraf: Toki X Hesabı Ekran GörüntüsüFotoğraf: Toki X Hesabı Ekran Görüntüsü

ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.

500 bin konut projesinde merak edilenler... 5,5 milyon kişi başvurdu!

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

Fotoğraf: TOKİ X hesabı ekran görüntüsüFotoğraf: TOKİ X hesabı ekran görüntüsü

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcIlar oluşturacak.

2+1 örnek bir dairenin içi (Foto:Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)2+1 örnek bir dairenin içi (Foto:Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.

GERİYE DOĞRU EN AZ 1 YIL İKAMET ŞARTI ARANACAK

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.

1+1 örnek bir dairenin içi (Foto: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)1+1 örnek bir dairenin içi (Foto: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

HİÇ EVİ OLMAYANLAR BAŞVURACAK

Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya (şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri hariç) TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL'yi geçmeyen vatandaşlar başvuru yapabilecek.

Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi başvurularına ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilecek.

