PODCAST CANLI YAYIN

Habertürk satıldı mı? TMSF açıkladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fon'un mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV'nin satıldığını iddia eden haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Habertürk satıldı mı? TMSF açıkladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Habertürk TV'nin satıldığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

SPEKÜLATİF HABERLERE İTİBAR ETMEYİN
Açıklamada, TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV'nin satıldığını öne süren sosyal medya haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "TMSF, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir. Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF'nin internet sitesindeki satış ilanlarının takip edilmesi önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.

Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy Ne olacak izlesin dediKadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy Ne olacak izlesin dedi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
Başkan Erdoğan'dan futbolda bahis skandalı açıklaması: Mücadeleyi sürdüreceğiz! A kulübü B kulübü fark etmez
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu
Netanyahu’nun F-35 sabotajı! Türkiye’ye satışını engellemek için gizli toplantılar yapıyor
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy “Ne olacak izlesin” dedi
10 çocuktan 6'sı tehdit altında! Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor... Yaş sınırı kaç olacak?
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
Hafta sonu hava nasıl olacak olacak? MGM’den 5 ile sarı kodlu kar alarmı! İşte il il hava durumu raporu
Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı: Maçı alır mıyız? kupon yapıyorum
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı
Reklam yapıldı çivi bile çakılmadı! İBB'nin yıktığı cami 6 yıldır yapılmadı
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
"Mahzen"e girildi! Mehmet Akif Ersoy'un "Gece"cisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar?
Yeşilçam efsanesi Keloğlan artık 78 yaşında! Rüştü Asyalı bakın şimdi ne halde