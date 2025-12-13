PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye Leyla Şahin Usta tepkisi: Yüce Meclise saygısızlıktır.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP'li milletvekilinin Leyla Şahin Usta'ya dönük ifadelerine tepki gösterdi. Çelik açıklamasında "Grup başkanvekilimiz Sn Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir. Dün CHP’li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP'li milletvekilinin Leyla Şahin Usta'ya dönük ifadelerine tepki gösterdi.

"YÜCE MECLİS'E SAYGISIZLIKTIR"

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Grup başkanvekilimiz Sn Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir.

Dün CHP'li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir.

Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir.

Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP'nin gereğini yapması gerekir."

