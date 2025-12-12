İzmir’de su kesintileri artık her gün uygulanacak
Azalan su kaynakları nedeniyle İzmir’de 6 Ağustos’ta başlayan dönüşümlü su kesintileri yeni planlamayla günlük hâle getirildi. Konak’tan Karşıyaka’ya 13 ilçede her gün 23.00–05.00 saatleri arasında su verilmeyecek.
Giriş Tarihi:
İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan ve 13 ilçede dönüşümlü olarak gerçekleştirilen su kesintisi, yeni planlamayla her gün uygulanacak. Buna göre Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti yapılacak.