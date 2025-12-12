İstanbul Erkek Lisesi skandalında Bakanlık devrede

İstanbul Erkek Lisesi'nde ortaya çıkan zorbalık ve darp iddialarıyla ilgili süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Üst sınıf öğrencilerinin, 9. sınıfta okuyan 7 öğrenciye yönelik baskı ve şiddet uyguladığı iddiaları üzerine aileler nakil başvurusu yapmıştı. Edinilen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı, mağdur öğrenciler ve aileleriyle Ankara'da özel bir toplantı gerçekleştirdi.



Görüşmede çocuklara psikolojik danışmanlık sağlandı ve bu desteğin devam edeceği ifade edildi. Görüşmede bakanlık yetkilileri, nakil işlemleri tamamlanan öğrenciler için önemli bir kapı araladı. Takvim'den Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, yetkililer, isterlerse öğrencilerin süreç sonunda yeniden kendi okullarına dönebileceğini belirtti. MEB kaynakları, öğrenci ve ailelerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi.