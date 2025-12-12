PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Erkek Lisesi skandalında Bakanlık devrede

MEB, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki zorbalık iddiaları sonrası mağdur öğrencilere psikolojik destek sağladı. Soruşturmada müfettiş raporu tamamlanmak üzere.

İstanbul Erkek Lisesi'nde ortaya çıkan zorbalık ve darp iddialarıyla ilgili süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Üst sınıf öğrencilerinin, 9. sınıfta okuyan 7 öğrenciye yönelik baskı ve şiddet uyguladığı iddiaları üzerine aileler nakil başvurusu yapmıştı. Edinilen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı, mağdur öğrenciler ve aileleriyle Ankara'da özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede çocuklara psikolojik danışmanlık sağlandı ve bu desteğin devam edeceği ifade edildi. Görüşmede bakanlık yetkilileri, nakil işlemleri tamamlanan öğrenciler için önemli bir kapı araladı. Takvim'den Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, yetkililer, isterlerse öğrencilerin süreç sonunda yeniden kendi okullarına dönebileceğini belirtti. MEB kaynakları, öğrenci ve ailelerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

NELER YAŞANMIŞTI?
İstanbul Erkek Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencilerinin, 9'uncu sınıftaki bazı öğrencileri okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında Whatsapp grubunda yaptıkları konuşmaları gerekçe göstererek darp ettiği, bir grup öğrencinin başka öğrencilere yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu iddia edildi.
Olay sonrası 7 aile, çocuklarını başka okullara nakillerini aldı. Olayla ilgili idari soruşturma sürüyor.

