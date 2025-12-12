PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İzmir Belediyesi’nde maaş krizi büyüdü: İzmir'de işçiler sokağa döküldü

CHP’li İzmir Belediyesi’nde işçiler adeta ikinci sınıf insan muamelesi görmeye başladı. Kasım ayı maaşlarını da eksik alınca, 23 bin işçi eylem yaptı.

CHP'li İzmir Belediyesi’nde maaş krizi büyüdü: İzmir'de işçiler sokağa döküldü

İzmir'de işçiler, Büyükşehir Belediyesi'nde kasım ayı maaşlarının eksik ödenmesi ve 350 işçinin daha işten çıkarılmasını protesto etti. 4 gündür sürdürülen eylemde belediye ve şirketlerinde çalışan 23 bin işçi yarım gün iş bıraktı.

İzmir'de işçiler işbaşı ve sosyal hak eylemlerine devam etti, AAİzmir'de işçiler işbaşı ve sosyal hak eylemlerine devam etti, AA

EKMEKLE OYNAMAYIN
ÜZERINDE "alacaklarımız ödensin" yazan pankart açan işçiler, belediye binasına yürürken yol boyunca slogan attı. Basmane Meydanında açıklama yapan Genelİş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Havuzdaki arkadaşlarımız bugün ne iş verilirse yapacak durumda. Başkanı bürokratlar yanlış bilgilendiriyor. Tasarruf işçinin ekmeğinden olmaz" diye konuştu. İZBB Başkanı Cemil Tugay'a bir kez daha uzlaşı çağrısında bulundu. Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz da "Tüm meclis üyelerine sesleniyorum: Gelin işçinize sahip çıkın" dedi

