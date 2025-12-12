Bölgede huzur dönemi: Gabar’ın ‘7 katlı mağarası’ ilgi odağı oldu

Türkiye'nin PKK'yla etkin mücadelesi ve ardından başlatılan "Terörsüz Türkiye" süreci, bölgeye huzur ve güveni getirdi. Böylece Doğu'nun birçok ilinde, insanlar yaylalara, mezralara ve turistik dağlara çıkmaya başladı. Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde Kırkağaç mevkinde bulunan ve '7 katlı apartman mağara' olarak bilinen çok katlı kaya yerleşimi de doğaseverlerin ilgisini çekti. Uzun süre yasaklı olan bu bölgeye gelenler, hem manzaranın hem de doğanın keyfini çıkarıyor.