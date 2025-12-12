Bitlis'te alkol denetiminde yeni sistem: Kameralı alkolmetre kullanılıyor

Trafik polisi (AA)

"YAKA KAMERALARI YAPAY ZEKA DESTEKLİ"

Altuntaş, vatandaşlarla polisler arasında herhangi bir şaibeye sebebiyet vermemek için, herhangi bir şikâyete tabi konular oluşmaması için kameraları kullandıklarını belirterek, "Burada bizim için en büyük avantajı yaka kameraları yapay zekâ destekli, plaka tanıma ve yüz tanıma sistemlerinin bulunması. Plaka tanıma sistemi vatandaşlarımızın uygulama noktasına yaklaşırken plakalarını sistem otomatik olarak tanıyarak veri tabanını tarayıp aracın herhangi bir aranmasının olup olmadığını veya yakalanmasının bulunup bulunmadığını görevli polis memurumuza bildirmektedir. Bu da hem iş yükünü hem de vatandaşımızın uygulama noktasındaki bekleme süresini düşürmektedir. Aynı zamanda sürücünün yüzünü yüz tanıma veri tabanında tarayarak yine sürücünün aranmasının olup olmadığını ve sürücünün herhangi bir başka bir suça karışıp karışmadığını, sürücü ile ilgili bilgilerini de bize veri tabanından çekerek vatandaşın bilgilerini polis memurunuza bildirmektedir. Zaman zaman sahte ehliyet ve sahte kimlikle uygulama noktalarından kaçmaya çalışan sürücüler oluyor. Yüz tanıma sistemi vatandaşın kim olduğunu bize daha önceden söylediği için verdiği kimliğin doğru olup olmadığını daha çabuk tespit etmekteyiz. Bu da bizim iş yükümüzü aynı zamandaki kaliteli bir hizmet vermemizi sağlayacak" dedi.